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Sinop'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

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Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Türkeli ilçesi Çatak köyünde 20 santimetreye kadar ulaştı. Kapanan orman yollarında küreme çalışmaları yapılıyor. Hava durumu birkaç gün daha soğuk kalacak.

Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Türkeli ilçesi Çatak köyünde yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle kapanan bazı orman yollarında Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince küreme çalışması gerçekleştirildi.

Meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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