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Sinop'ta Yaban Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

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Sinop'taki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bölgedeki yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılıyor.

Sinop'taki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bölgedeki yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılıyor.

İçinde ameliyathane, radyoloji ve yoğun bakım üniteleri de bulunan Türkiye'deki 5 merkezden biri olan Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan leylekten ceylana, baykuştan ayıya kadar yüzlerce yaban hayvanı tedavilerinin ardından doğaya salınıyor.

Hizmete 2018 yılında giren ve 2 veteriner hekimin görev yaptığı merkezde, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, merkezde tedavi edilen hayvan sayısında her geçen yıl artış yaşandığını söyledi.

Hasta ve yaralı hayvanları sağlıklarına kavuşturabilmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Çatalçam, 2023 yılında merkezlerine yardıma muhtaç 313 yaban hayvanının getirildiğini belirtti.

Çatalçam, bu hayvanların büyük bölümünün tedavilerinin ardından doğaya salındığını kaydederek, şunları dile getirdi:

"2023 yılı içerisinde yaklaşık 313 yaban hayvanı buraya getirildi. Bu hayvanlardan 208'inin de tedavisi ekipteki arkadaşlarımız tarafından yapıldı ve tekrar doğal yaşam alanlarına salındı. Şu anda gelen bu hayvanlardan beş tanesinin tedavisi burada devam ediyor. Buraya gelen hayvanlarımız genelde kartal, doğan, şahin, kurt, bozayı, karga gibi yaklaşık 39 farklı türden oluşuyor. Tedavisi yapılanlar tekrar doğaya salınıyor. Önceki yıllara baktığımızda tedavisi yapılan hayvan sayısında bir artış var. Biz bu noktada özellikle yaban hayvanı noktasında halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı hayvanlara her türlü cerrahi müdahaleyi yapma imkanına sahip olduklarını vurgulayan Çatalçam, "Burada iki veteriner arkadaşımız var. Hayvanlara her türlü cerrahi müdahaleyi yapabiliyorlar. O noktada teknolojik altyapımız gayet gelişmiş durumda. Yaban hayvanlarımıza burada şifa olma gayretimiz ve çabamız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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