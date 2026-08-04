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Sinop Valisi Türkeli'de İncelemelerde Bulundu

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Özarslan, ilçede ilk olarak Türkeli Kaymakamlığını ziyaret etti.

Burada Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir'den ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Özarslan, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personele görevlerinde başarılar diledi.

Ardından yapımı süren Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunan Özarslan, daha sonra trafo merkezini ziyaret etti.

Yapım çalışmaları devam eden Düzler-Celaller grup yolunda da incelemelerde bulunan Özarslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek, emniyet personeli ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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