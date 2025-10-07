Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüphelinin ikametleri ile araçları ve üstlerinde yapılan aramada hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel