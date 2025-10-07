Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüphelinin ikametleri ile araçları ve üstlerinde yapılan aramada hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.