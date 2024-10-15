Sinop'ta Üniversite Öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi

Sinop'ta üniversite öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi programı düzenlendi.

Sinop Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında birinci sınıf öğrencileri üniversite ile kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir de öğrencilerle bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere, öğrenci topluluklarında bulunarak sosyal faaliyetler içerisinde yer almanın önemine ilişkin bilgiler aktaran Taşdemir, lisans eğitimleri hayatında bir yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Program sonunda öğrencilere çay ve simit ikramı yapıldı.