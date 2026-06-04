Sinop'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde tomruk yüklü traktörün 30 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu sürücü Muammer Yılmaz yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde uçuruma devrilen tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.
Muammer Yılmaz'ın kullandığı 57 AAN 547 plakalı traktör, Yeşilçam köyünde 30 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve itfaiye personelinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yılmaz, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun