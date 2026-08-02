Haberler

Sinop'ta seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi.

K.Y. idaresindeki 34 ARZ 92 plakalı cipin motor bölümünden Türkeli-Çatalzeytin kara yolu Gündoğdu köyü mevkisinde seyir halindeyken alev almaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Böylesini daha önce hiç görmediniz: 'İş' diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu

Böylesini daha önce hiç görmediniz: "İş" diye gitti, zincire vuruldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme