Sinop'ta Samanlıkta Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Sinop'un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkmenli köyü Sazaklıoğlu Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi.