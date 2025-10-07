Sinop'ta Samanlıkta Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Sinop'un Gerze ilçesinde Türkmenli köyünde bulunan bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Türkmenli köyü Sazaklıoğlu Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel