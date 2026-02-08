Haberler

Sinop'ta sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Sinop'ta sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı. Yapılan operasyonda 1080 litre etil alkol ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 1080 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

