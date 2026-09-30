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Sinop'ta sağanak sonrası çamurlu su Türkeli kıyılarında denizi kahverengiye çevirdi

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Sinop'ta sağanak sonrası çamurlu su Türkeli kıyılarında denizi kahverengiye çevirdi
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Sinop'ta 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su Karadeniz'e ulaştı. Türkeli kıyılarında deniz kahverengiye döndü, Güzelkent sahilini çöp ve ağaç parçaları kapladı; balıkçılar denize açılmadı.

Sinop'ta sağanak ve fırtınanın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.

Karadeniz'e ulaşan çamurlu su nedeniyle Türkeli ilçesinin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

İlçenin Güzelkent Mahallesi sahili ise dalgaların kıyıya taşıdığı çöp ve ağaç parçalarıyla kaplandı.

Kentte ayrıca fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı, balıkçılar ise denize açılmadı.

Kaynak: AA
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