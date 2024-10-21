Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Sağanak Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapandı

Sinop'ta Sağanak Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle su taşkını riskine karşı bazı grup yolları iki gün süreyle trafiğe kapatıldı. Sinop Valiliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta sağanak nedeniyle su taşkını riskinin bulunduğu bazı grup yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Kentte üç gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak kentin Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

Ayancık ilçesinde dere ve ırmak yataklarına yakın bölgelerden geçen Kızılcakaya, Avudullu, İnaltı ve Bakırlı köylerinin grup yolları yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı tedbir amaçlı 2 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

Türkeli ilçesinde ise ilçe merkezinden geçen çayın debisi sağanak nedeniyle yükseldi.

Satı köyünde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde yıkılan köprünün yerine geçici olarak inşa edilen menfez sular altında kaldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik verilere göre yağışların Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçesinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılarak, buralarda yaşayan vatandaşlardan, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Sinop Valiliği Yerel Haberler Doğal Afetler Hava Durumu Güvenlik 3-sayfa Güncel Çevre sinop Yaşam

Narin cinayetinde sanıklar için istenen ceza belli oldu

Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

 FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Valencia Las Palmas maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Las Palmas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim? Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı? Bodrumspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodrumspor Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kalpazan oyuncuları kim? Kalpazan dizisi karakterleri! Kalpazan dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.