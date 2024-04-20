Sinop'ta Rüzgarın Etkisiyle Devrilen Ağaç Elektrik Teline Zarar Verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik teline zarar verdi.

Gökdere Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir evin önündeki kavak ağacı, rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği elektrik telinin kopmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. YEDAŞ ekipleri de hattaki akımı kesti.

Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı. YEDAŞ ekipleri de elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.