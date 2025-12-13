Haberler

Sinop'ta otomobil yol kenarındaki kamyonete çarptı, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Sinop'ta bir otomobilin yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta otomobilin yol kenarında bulunan kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yunus Emre A. idaresindeki 34 NU 4510 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Enver Bahadır Caddesi'nde yol kenarında duran Yıldıray E'nin kullandığı 18 AK 477 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Buse D. ve Ebru C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
