Haberler

Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Sinop'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

D.Ç. (38) idaresindeki 34 FYL 353 plakalı otomobil, Enver Bahadır Caddesi'nden Ormancı Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.G'ye (67) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan adam, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş