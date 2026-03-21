Sinop'ta otomobilin uçuruma devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Selahattin Özdemir idaresindeki 57 ACR 806 otomobil, ilçeye bağlı Satı köyü Çınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve jandarma ekiplerince yaralı olarak uçurumdan çıkarılan sürücü ile araçta bulunan 6 kişi sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan