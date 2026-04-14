Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada sürücüsü yaralandı
Sinop-Samsun kara yolunda B.Y. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
B.Y. idaresindeki 55 AUG 609 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Korucuk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun