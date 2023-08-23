Sinop'ta otomobil dereye devrildi, 5 kişi yaralandı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Türkeli ilçesinden, Ayancık ilçesi yönüne giden Havva Y. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Köprübaşı mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel