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Sinop'ta otomobil dereye devrildi, 5 kişi yaralandı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Türkeli ilçesinden, Ayancık ilçesi yönüne giden Havva Y. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Köprübaşı mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

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