Haberler

Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin yarın saat 06.00'ya kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle saat 16.00'dan 30 Aralık saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller

Okullar şimdiden tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi