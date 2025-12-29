Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin yarın saat 06.00'ya kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kötü hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle saat 16.00'dan 30 Aralık saat 06.00'ya kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel