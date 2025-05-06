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Sinop'ta Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Sinop'ta Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi
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Sinop'ta Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından verilen eğitimde, trafik kuralları ve güvenli geçiş yöntemleri anlatıldı. Ayrıca, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı.

Sinop'ta Trafik Haftası dolasıyla öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki eğitimde, emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, trafik işaretleri ve güvenli geçiş kuralları anlatıldı.

Eğitimde ayrıca motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı.

Öğrenciler, kurulan eğitim parkurlarda trafik kurallarını eğlenceli şekilde öğrenme fırsatı buldu.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, eğitimle trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazalarda kaybedilenlerin rakamdan ibaret olmadığını, arkasında büyük acıların yaşandığına dikkati çeken Vali Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu acıları yaşamamak için önlem almamız gerekiyor. İşte burada da çocuklarımızın daha küçük yaşlarda bu kurallara uymaları yönünde bir farkındalık oluşturuyoruz. Ben inanıyorum ki okullardaki teorik eğitimin yanı sıra, burada uyguladığımız tatbikatlı eğitim, pratiğe dayalı eğitim, onlarda kalıcı bir davranış değişikliğine neden olacaktır."

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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