Sinop'ta İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi

Sinop'ta İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan 'idam yasası' protesto edildi
Sinop Üniversitesi'nde toplanan öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını ve Gazze'deki soykırımı protesto etti. Grup, İsrail'in saldırgan tavırlarını eleştirerek Filistin'deki duruma dikkat çekti.

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ve Gazze'deki soykırımı, Sinop'ta üniversite öğrencileri ve akademisyenlerce protesto edildi.

Sinop Üniversitesi İyiliğin Geleceği Öğrenci Topluluğunun çağrısı üzerine Öğrenci Yaşam Merkezi'nde toplanan öğrenci ve akademisyenler, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganların yer aldığı pankartlar açtı.

Burada grup adına açıklama yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tarık Aytur, işgalci İsrail rejiminin saldırgan tavırlarının tüm bölgeyi ateş çemberine sürüklemeye devam ettiğini söyledi.

İsrail'in sözde idam yasasıyla hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bir suça daha imza attığını vurgulayan Aytur, şunları kaydetti:

"İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinli kardeşimizin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Hiçbir hukuk ilkesine dayandırılamayan bu cani tutum, rejimin ulaştığı ahlaksızlığın ve alçaklığın boyutunu gözler önüne sermektedir. Şüphesiz ki bu zulmün beslendiği ilk kaynak, Gazze'yi çevreleyen ablukadır. Ateşkesle son bulmayan abluka, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillerin gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişimini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Sağlık, teknoloji, gıda, ahlak ve daha pek çok alanda dünyanın başına bela olan siyonizmden elbette Filistin ve tüm insanlık bir gün kurtulacaktır."

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
