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Sinop'ta Nisi Göleti Projesi İçin İlk Etap Çalışmaları Başlıyor

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Nisi Göleti projesinin ilk etap çalışmalarının eylül ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu. Proje kapsamında göletin çehresi değiştirilerek ailelerin vakit geçirebileceği nezih bir ortam oluşturulacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte hayata geçirilmesi planlanan Nisi Göleti projesinin ilk etap çalışmalarının eylül ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Nisi Göleti'nin Sinop için yeni bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Uygulanacak projeyle göletin çehresinin değiştirilerek ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği nezih bir ortam haline getireceklerini vurgulayan Maviş, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında, modern ve teknolojik imkanlardan faydalanılarak yeşil enerji kullanımına özen gösterilecek. 26 adet aydınlatma direğimiz, kendi enerjisini kendi üreten yenilenebilir solar enerji sistemiyle geceleri gölet çevresini aydınlatmış olacak. Birinci etap kısmı 36 bin metrekare olan sosyal alanda yeşilin ve doğanın ahengini bozmayan ahşap malzemeler kullanılmaya özen gösterilecek. Yumuşak zeminli yeni nesil büyük bir çocuk oyun parkının da içerisinde bulunduğu sosyal alan içerisinde, ahşap köprü, baskı beton yürüyüş yolları, oturma grupları, engelli bireylerimizin de rahatlıkla kullanabilecekleri estetik ve fonksiyonel tuvaletler yer alacak."

Kaynak: AA / Güncel

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