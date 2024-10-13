Sinop'ta Mantar Toplayan İki Kadın Ormanda Kayboldu
Sinop'un Akliman mevkisinde mantar toplamak için giden Hanife A. ve Zeynep D., havanın kararması üzerine kayboldu. Yakınlarının ihbarı sonucu AFAD ve emniyet ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda yaklaşık iki saat sonra bulundu.
Sinop'ta mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kadın aramalar sonucu bulundu.
Kent merkezinde Hanife A. ile komşusu Zeynep D. öğle saatlerinde mantar toplamak için Akliman mevkisinde ormanlık alana gitti.
Havanın kararması üzerine kendilerinden haber alamayan yakınları durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine AFAD ve emniyet ekiplerince kadınları arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık iki saatlik arama çalışmalarının ardından Hanife A. ile Zeynep D. ormanlık alanda AFAD ekiplerince bulundu.
Ormanda yönlerini kaybederek kayboldukları belirlenen kadınlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.