Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Mantar Toplayan İki Kadın Ormanda Kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Akliman mevkisinde mantar toplamak için giden Hanife A. ve Zeynep D., havanın kararması üzerine kayboldu. Yakınlarının ihbarı sonucu AFAD ve emniyet ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda yaklaşık iki saat sonra bulundu.

Sinop'ta mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan iki kadın aramalar sonucu bulundu.

Kent merkezinde Hanife A. ile komşusu Zeynep D. öğle saatlerinde mantar toplamak için Akliman mevkisinde ormanlık alana gitti.

Havanın kararması üzerine kendilerinden haber alamayan yakınları durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve emniyet ekiplerince kadınları arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık iki saatlik arama çalışmalarının ardından Hanife A. ile Zeynep D. ormanlık alanda AFAD ekiplerince bulundu.

Ormanda yönlerini kaybederek kayboldukları belirlenen kadınlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Akliman Güncel sinop Yaşam Doğa AFAD

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti

AK Parti Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti

 Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi

Hizbullah'tan İsrail'e kamikaze dron saldırısı

 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çekmişti bu kez farklı konuştu
Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.