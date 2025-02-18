Sinop’ta Konya Mutfağı Workshop’u Düzenlendi

Sinop'ta gastronomi bölümü öğrencileri, Konya'nın yöresel lezzetleri bamya çorbası, etli pilav ve irmik tatlısı yapmayı deneyimledi.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sinoplular Gastronomi Derneği tarafından gastronomi bölümü öğrencilerine yönelik "Konya Mutfağı Workshop" etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkenin farklı yöresel lezzetlerini öğrencilere tanıtarak akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte, fakülte mutfağında hazırlanan yemek ve tatlılar, katılımcılara ikram edildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, öğrencilerin yöresel lezzetleri tanıması için bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini söyledi.

Gelecek adına yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Yazıt, "Etkinliğimizde 500 kişilik, 1000 kişilik bamya çorbası yaparken nelere dikkat etmeliyiz, teknik noktaları neler, ölçüyü artırırken lezzeti de artırmak için neler yapmak gerekiyor bunlara dikkati çektik. Bu tür workshopları çok önemsiyoruz. Çünkü yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak dolayısıyla aslında özümüze ulaşmak çok kıymetli ve çok önemli." diye konuştu.

Sinoplular Gastronomi Derneği Başkanı Muzaffer Elik ise Türk mutfağının çok zengin olduğuna işaret etti.

Öğrencilere Anadolu mutfağıyla ilgili verilen bu tür eğitimleri çok önemli bulduklarını aktaran Elik, şunları söyledi:

"Öğrencilere zaman zaman Anadolu mutfağı, Türk mutfağıyla ilgili bilgilendirme yapmak, pratik eğitimler vermek gelecekteki meslektaşlarımızın önlerini açacaktır diye düşünüyorum. Yani sadece bir ürün değil, bugün Konya, yarın Mardin, olmadı Karadeniz'e doğru geliriz. Bu alanda kayıt üzerinden eğitim var ama pratik çok önemli."

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir öğrencileri tebrik ederek katılımcılara yemek ikramında bulundu.