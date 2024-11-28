Sinop'ta Kariyer Planlama Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kariyer planlama etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ÜNİDES Projesi kapsamında, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Ayancık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Benan Kurt Yılmaz tarafından katılımcılara "Kariyer Gelişiminde Rehberlik ve Z Kuşağının İstihdam Beklentileri" konulu sunum yapıldı.

Öğrencilere kariyer planlama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler aktaran Yılmaz, iş dünyasının gelecek kuşaklardan olan beklentilerini anlattı.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Samet Türksoy da meslek tanıtımı kapsamında jandarma personeli olma şartlarını ve bu meslekteki istihdam olanaklarını öğrencilerle paylaştı.