Sinop'ta Kargo Aracı Devrildi: Bir Yaralı
Sinop'un Ayancık ilçesinde kargo aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kargo aracının ormanlık alana devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Mustafa Sarıkaya'nın kullandığı 34 EBE 040 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu Hatip köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu araçta sıkışan ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel