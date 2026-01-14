Haberler

Sinop'ta merkez ile 6 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi

Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile 6 ilçede 14 Ocak'ta taşımalı eğitime ara verildi.

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile 6 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Ayancık, Türkeli, Saraydüzü ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde ise kısmi olarak 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
