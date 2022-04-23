Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu - Haberler

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Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta kaçak avlanan 40 kilogram sazana el konuldu

Sinop'ta, baraj gölünde kaçak avlanan 40 kilogram sazan ele geçirildi.

Sinop'ta, baraj gölünde kaçak avlanan 40 kilogram sazan ele geçirildi.

Durağan ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde kaçak sazan avcılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol ile jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada iki kişi kaçak sazan avcılığı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilere yasak zamanda ticari avcılık yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı, yanlarında bulunan 40 kilogram sazan ile 8 takım ağ ve 2 zıpkına el konuldu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma, Tarım, Baraj, Sinop, Güncel, Haberler

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