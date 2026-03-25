Sinop'ta kaçak avlanan 491 kalkan balığına el konuldu

Sinop'ta kaçak avlanan 491 kalkan balığına el konuldu
Sinop'ta yapılan denetimlerde, yasak yöntemlerle avlandığı belirlenen 491 kalkan balığına el konuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tekne sahibine para cezası uygulandı.

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 491 kalkan balığına el konuldu.

Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güzelkent Köyü Limanı'nda bulunan bir balıkçı teknesinde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, teknede yasak yöntemlerle avlandığı tespit edilen 491 kalkan balığı bulundu.

El konulan balıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
