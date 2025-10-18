Haberler

Sinop'ta İşçi Taşıyan Otobüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 13 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde, işçileri taşıyan bir otobüs ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumu ağır olan bir kişi müşahede altında tutuluyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Sinop-Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkisinde arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralılardan İsmail Akgöz, plastik cerrahi tedavisi için hastanede müşahede altında tutulmaya devam ediyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Akgöz'ü ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, İl Sağlık Müdürü Metin Arslan'dan bilgi aldı.

Yaralılardan 12'sinin tedavileri yapılıp taburcu edildiğini dile getiren Özarslan, Akgöz'ün de en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.

Valilikten açıklama

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 23.36'da gerçekleştiği bildirildi.

Olay yerine ivedilikle ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada 13 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup yol trafiğe açık durumdadır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri sürenlere acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
