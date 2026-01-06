Haberler

Sinop'ta iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı

Sinop'ta iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamiri yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamiri yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

Çarşı Mahallesi'nde motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Patlamada vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan iş yeri sahibi Mesut Şen, sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şen, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi

Komşu iç savaşa sürükleniyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı

Vurgun iddiası büyüyor! Şikayet yağmuru var: Tüm bakiyem sıfırlandı