Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.