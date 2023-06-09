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Sinop'ta heyelan sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu

Güncel Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelanda bir ev kullanılamaz hale geldi. Heyelan nedeniyle evinde büyük çapta maddi hasar oluştuğunu belirten Cemal Aslan, "Nasıl olduğunu anlamadık. Gece saatlerinde yukarıdan aşağı doğru sel geldi. Biz 100 metreye yakın kaydık. Gece saatlerinde yağmurda mahsur kaldık. Telefonlar kesikti. Komşu ve muhtar gelerek bizi kurtardılar. Elektrikler kesilmeseydi işimiz daha sakattı. Daha sonraki gün AFAD, jandarma ve sağlıkçılar geldi. Ondan sonra da kimse gelmedi. Burada bekliyorum" dedi.

Sinop'ta heyelan sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelanda bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta etkili olan sağanak yağışların ardından bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Ayancık ilçesi Uzunçam köyü Köprübaşı Mahallesi'nde oluşan heyelan sonrası Cemal Aslan'a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Heyelan nedeniyle evinde büyük çapta maddi hasar oluştuğunu belirten Cemal Aslan, "Nasıl olduğunu anlamadık. Gece saatlerinde yukarıdan aşağı doğru sel geldi. Biz 100 metreye yakın kaydık. Gece saatlerinde yağmurda mahsur kaldık. Telefonlar kesikti. Komşu ve muhtar gelerek bizi kurtardılar. Elektrikler kesilmeseydi işimiz daha sakattı. Daha sonraki gün AFAD, jandarma ve sağlıkçılar geldi. Ondan sonra da kimse gelmedi. Burada bekliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Güncel

Cemal Aslan Ayancık Sinop Güncel Haberler

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