Sinop'ta 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı Projesi' Başlatıldı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, hayata geçirecekleri "Herkesin Bir Mesleği Olmalı Projesi" ile ilgili bilgi verdi.

Cebeci, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılında Sinop'ta eğitim başlığı adı altında planlama, koordinasyon ve projeler ile ilgili uzun, orta ve yakın vadeli hedefler kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Eğitim öğretim yılında öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek 13 özgün proje ile Ulusal Ajans iş birliğiyle hayata geçirilen Erasmus projelerini uygulamaya koyduklarını belirten Cebeci, "Bu projelerle düşünsel becerilerden sanata, kültürel mirastan meslek keşfine, özel gereksinimli bireylerden bilimsel araştırma ekiplerine kadar geniş yelpazede öğrencilere dokunmayı hedefliyoruz. Projelerin her biri hem öğrencilerin bireysel gelişimine hem de toplumsal değerlerin yaşatılmasına hizmet edecek." dedi.

Bu projelerin sadece eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda çocukların hayatlarına dokunacak, ufuklarını genişletecek, onları hem birey hem de toplum üyesi olarak güçlendirecek uygulamalar olacağını dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:

"Bu projelerden biri olan, 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı Projesi'ni çok önemsiyoruz. Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını çok iyi biliyoruz. Öğrencilerin hayat yolculuklarını anlamlı ve doğru şekilde yönlendirmeleri için erken yaşta mesleklerle tanışmaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı Projesi' ile çocuklarımız sadece bir mesleği tanımıyor, aynı zamanda, 'Ben neye yetenekliyim, ne yaparken mutlu oluyorum, üretmenin bana hissettirdiği şey nedir?' sorularına da cevap arıyor. Yerel ustalarla, meslek erbaplarıyla kurdukları bağ sayesinde çocuklarımız alın terinin, emeğin, zanaatın ne denli kıymetli olduğunu gözlemliyor. Bu onların hem değer üretmeye hem de mesleki yönelimlerini bilinçli şekilde yapmalarına katkı sağlıyor."

Cebeci, her çocuğun içindeki potansiyelin bir meslek yoluyla açığa çıkabileceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu projeyi çocuklarımızın geleceklerini şekillendirecek bir köprü olarak görüyoruz. Buna bağlı olarak Sinop'un her köşesinden gelen çocuklarımızın hayallerine dokunmak, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onları hayata en iyi şekilde hazırlamak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu sorumluluğu hep birlikte omuzladığımızı bilmek, bana ve ekibime güç veriyor." ifadesini kullandı.