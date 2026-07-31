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Sinop'ta hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Sinop'ta hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan ve 72 yaşında hayatını kaybeden Uzm. Dr. Burhan Şendil için çalıştığı hastanede tören gerçekleştirildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan ve 72 yaşında hayatını kaybeden Uzm. Dr. Burhan Şendil için çalıştığı hastanede tören gerçekleştirildi.

1984 yılından bu yana Sinop'ta hekimlik yapan Şendil'in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Çukurbağ Mezarlığı'na uğurlandı.

Törene, Şendil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Vali Yardımcısı Muhammed Serkan Şahin, İl Sağlık Müdürü Metin Arslan ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA
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