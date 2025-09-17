Sinop'ta Gazze İçin Mavi Kurdele Standı Açıldı

Sinop'ta, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek standı açıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda, "Gazze için bir kurdele, bir umut" sloganıyla açılan stantta, Filistin'de hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklara dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara mavi kurdele dağıtıldı.

Etkinlikte, ayrıca TÜGVA görevlilerince vatandaşlara Küresel Sumud Filosu hakkında bilgilendirme yapıldı.

TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü Kudret Çokyılar, AA muhabirine, "Gazze için bir kurdele, bir umut" sloganı ile kurdelelerle sahaya çıktıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında Gazze'ye umut olmak ve özellikle çocuklara dikkat çekmek adına vatandaşların bileklerine mavi kurdele bağladıklarını da vurgulayan Çokyılar, şöyle konuştu:

"Akdeniz sularında Sumud filosunda yolculuk yapan ve Gazze halkına destek olmak isteyen insanlar ve mazlumlar adına onları hatırlamak amacıyla vatandaşlarımızın bileklerine mavi renkte kurdele bağlıyoruz. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlarımız standımıza yoğun ilgi ve yaklaşım gösteriyor. Biz de kurdeleleri bileklerine bağlayıp kendilerini bilgilendiriyoruz. Bizler buradayız ama kalbimiz, ruhumuz daima Sumud'la birlikte. Gazze için umut yolculuğunda yüreklerimiz bir."