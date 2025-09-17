Haberler

Sinop'ta Gazze İçin Mavi Kurdele Standı Açıldı

Sinop'ta Gazze İçin Mavi Kurdele Standı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta TÜGVA tarafından açılan standda, Filistin'e destek amaçlı olarak mavi kurdele dağıtıldı. Etkinlikte, Gazze'deki çocuklara dikkat çekmek için vatandaşlar mavi kurdele taktılar.

Sinop'ta, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek standı açıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda, "Gazze için bir kurdele, bir umut" sloganıyla açılan stantta, Filistin'de hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklara dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara mavi kurdele dağıtıldı.

Etkinlikte, ayrıca TÜGVA görevlilerince vatandaşlara Küresel Sumud Filosu hakkında bilgilendirme yapıldı.

TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü Kudret Çokyılar, AA muhabirine, "Gazze için bir kurdele, bir umut" sloganı ile kurdelelerle sahaya çıktıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında Gazze'ye umut olmak ve özellikle çocuklara dikkat çekmek adına vatandaşların bileklerine mavi kurdele bağladıklarını da vurgulayan Çokyılar, şöyle konuştu:

"Akdeniz sularında Sumud filosunda yolculuk yapan ve Gazze halkına destek olmak isteyen insanlar ve mazlumlar adına onları hatırlamak amacıyla vatandaşlarımızın bileklerine mavi renkte kurdele bağlıyoruz. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlarımız standımıza yoğun ilgi ve yaklaşım gösteriyor. Biz de kurdeleleri bileklerine bağlayıp kendilerini bilgilendiriyoruz. Bizler buradayız ama kalbimiz, ruhumuz daima Sumud'la birlikte. Gazze için umut yolculuğunda yüreklerimiz bir."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
İstanbul trafiğinde yeni uygulama! Tüm araçların radyolarında bu anons duyulacak

Trafikte yeni dönem! Tüm radyolarda müzik duracak, bu anons duyulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşetin nedeni korkunç! 'Evi cinler sardı' deyip 5 yaşındaki oğlunu katletmiş

Nedeni korkunç! Anne 5 yaşındaki oğlunun boğazını bu yüzden kesmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.