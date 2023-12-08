Sinop'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

Ayancık'ta İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle müftülük binası önünde Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, çarşının açılışında yaptığı konuşmada, Filistin halkının yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

İsrail'in zulmüne karşı birlik olmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Kıvrak, şöyle konuştu:

"Gazze'de şu an, şu saatte bile çocuklar öldürülmeye devam ederken ve bu zulmü durdurmaya gücümüz yetmezken, hiçbir şey yapmadan yerimizde oturarak vicdanlarımızı ve maneviyatımızı tamamen ölü duruma getirmemek için bu ve benzeri faaliyetlere ihtiyacımız var. Halkımız yaşananlardan dolayı büyük ıstırap içinde. Bu nedenle herkes Gazze adına yapılan etkinlikleri sevinçle karşılıyor. Halkımız, gönüllülerimiz, özellikle de Kur'an kurslarımızda okuyan kursiyer hanımefendiler çok büyük destek veriyor."

Kıvrak, konuşmasının ardından kermesin açılışını gerçekleştirdi.

Gerze ilçesinde ise İlçe Müftülüğü tarafından Zeytinlik Parkı'nda kermes açıldı.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy'un katıldığı açılışta, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kermeslerden elde edilecek gelir, Filistin'e bağışlanacak.