Sinop'ta Dronla Görüntülenen Yunus Gösterisi
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında bir grup yunus, dronla görüntülendi. Güzelkent Limanı açıklarında kaydedilen görüntülerde, yunusların kıyıya yakın bölgelerde grup halinde yüzdüğü ve çeşitli hareketlerle görsel şölen oluşturduğu görüldü.
Güzelkent Limanı açıklarında kaydedilen görüntülerde, yunusların kıyıya yakın bölgelerde grup halinde yüzdüğü ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak sergiledikleri hareketlerle adeta görsel şölen oluşturduğu görüldü.
Yunusların su yüzeyine çıkıp tekrar dalış yaptığı anlar, AA muhabirinin drone kamerasına yansıdı.