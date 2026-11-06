Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheliden 5'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta kendilerini emniyet personeli ve savcı olarak tanıtan zanlılara yönelik dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Hesaplarında 270 milyon 315 bin 782 lira para hareketi tespit edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 11'i salıverildi.

Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini "emniyet personeli ve savcı" olarak tanıtarak iki kişiyi dolandırdıkları belirlenen zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik takibin ardından hesaplarında 270 milyon 315 bin 782 lira para hareketi olduğu tespit edilen ve adresleri belirlenen 17 zanlı, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 11'i savcılık sorgularının ardından salıverildi. Zanlılardan A.K, E.A, İ.E.T, H.Ş.Ç. ve A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor13

Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi

8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay
Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında40

Nereden nereye! İbretlik bir hikaye
Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı

Selin ortasında bu da oldu! Halk diken üstünde
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Burun estetiğinde ölen Hatice'nin raporunda 'özen eksikliği' çıktı! Anestezi doktoruna soruşturma izni

Burun estetiği ölümle bitmişti! Raporda o eksiklik ortaya çıktı
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler47

Aliyev yangına benzin döktü! Başörtüsü yasağıyla ilgili yeni karar