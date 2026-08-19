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Sinop'ta Kamyon Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı

Sinop'ta Kamyon Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Furkan Kandemir yönetimindeki kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki 14 yaşındaki Erkan Kandemir yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki çocuk yaralandı.

Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde Furkan Kandemir idaresindeki 57 AAP 780 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Erkan Kandemir (14), sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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