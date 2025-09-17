Sinop'ta Çöp Döküm Alanında Yangın Çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, belediyeye ait çöp döküm alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı çöp döküm sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.