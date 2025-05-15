Sinop'ta "cep telefonsuz aile pikniği" düzenlendi

Sinop'ta Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte, dijital bağımlılığa dikkati çekmek ve güçlü aile ilişkilerini teşvik etmek amacıyla, katılımcıların cep telefonları piknik alanına girişte görevliler tarafından toplandı.

Kentte, Aile Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile pikniği düzenlendi.

Hamsilos Tabiat Parkı içindeki Akliman Mesire Alanı'nda yapılan etkinlikte, aileler çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Dijital bağımlılığa ve güçlü aile ilişkilerine dikkati çekmek amacıyla cep telefonlarını piknik alanı girişinde görevlilere teslim eden ebeveynler, kendi aralarında sohbet ederek çocuklarıyla oyunlar oynadı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, AA muhabirine, dijital bağımlılığın artık genç yaşlı demeden herkesin ortak sorunu haline geldiğini söyledi.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Yıldırım, kendilerinin de buna katkı sunacak etkinlikler hayata geçirdiklerini anlattı.

Aile Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte katılımcıları bir süreliğine de olsa dijital dünyadan uzaklaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi 15 Mayıs Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Aile Günü ilan edildi. Yine bilindiği gibi 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildi. Aile Yılı ve haftası olması sebebiyle ailelerimizin en çok yaşadığı problemler arasında olan dijital bağımlılık konusunu ele aldık. Bugün ailelerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ne yazık ki bu bağımlılığın içerisine düşmüş vaziyette. Buna dikkat çekmek, telefonlarımızdan hiç olmazsa birkaç saat ayrı kalabilme başarısını göstermek için hep birlikte toplandık. Hem gençlerimiz, hem ailelerimiz hem de çocuklarımız bu etkinlikten memnuniyet duydular."

"Böyle bir etkinlikte bulunmak çok hoşumuza gitti"

Gezmek için ailesi ile Manisa'dan Sinop'a gelen ve etkinliğe katılan Hasan Hüseyin Seyhan ise çocuklarıyla güzel bir gün geçirme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Seyhan, "Biz Manisa'dan gezmek için buraya geldik. Böyle bir etkinlikte bulunmak çok hoşumuza gitti. Çocuklarımızla vakit geçirmek çok önemli. Özellikle kendi kültürümüzle onları büyütmek gerçekten çok önem arz ediyor. Malum apartman durumları onları çok etkiliyor. Bizim çocukluğumuz gibi değil onlar. Durmadan oynamak, enerjilerini atmak istiyorlar. O nedenle bu tür etkinlikler çok hoş, güzel." diye konuştu.