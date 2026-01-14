Sinop'ta 3 ilçede yarın taşımalı eğitime ara verildi

Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.