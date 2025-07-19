Sinop'ta bıçaklı kavga! İtfaiye eri hayatını kaybetti
Sinop'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan itfaiye eri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırgan ise gözaltına alındı
Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ölen kişinin itfaiye eri S.T. olduğu açıklandı.
Sinop'un, kent merkezi Kefevi Mahallesi'nde S. T. ile S.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, S.A. tarafından bıçaklanan S. T. yaralandı.
İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S. T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Zanlı S.A. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Öte yandan olayda yaşamını yitiren S. T. 'nin Sinop Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yaptığı öğrenildi.