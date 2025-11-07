Haberler

Sinop'ta Akıl ve Zeka Oyunları Projesi Hayata Geçti

Sinop'ta Akıl ve Zeka Oyunları Projesi Hayata Geçti
Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Akıl ve Zeka Oyunları Projesi' ile öğrencilerin düşünme becerileri ve sosyal becerileri geliştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, projenin çocuklara strateji kurmayı, sabırlı olmayı ve birlikte çalışmayı öğreteceğini belirtti.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Akıl ve Zeka Oyunları Projesi" uygulamaya konuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, AA muhabirine, hayata geçirdikleri projelerle Sinop'un geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi.

Çocukların yenilikçi, üretken ve düşünen insanlar olarak yetiştirilmesinin gelecek adına önem taşıdığını vurgulayan Cebeci, şöyle konuştu:

"İşte bu vizyonla hayata geçirdiğimiz projemiz, öğrencilerimize sadece oyun oynamayı değil, düşünmeyi, strateji kurmayı, sabırlı olmayı, paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğretiyor. Bu oyunlar sayesinde çocuklarımız farkında olmadan analiz yapıyor, karar verme süreçlerini yönetiyor, başarının sadece hızda değil, doğru adımlarda saklı olduğunu öğreniyor. Aynı zamanda arkadaşlarıyla iletişim kurmayı, sağlıklı rekabeti ve birlikte başarmanın tadını da bu oyunlar aracılığıyla keşfediyor. Bu kapsamda eğitim, yalnızca bilgiyi aktarmak değil, becerileri, karakteri ve zihinsel esnekliği de geliştirmektir. Bu projeyle öğrencilerimizin düşünce gücünü oyun ortamında pekiştiriyor, zekalarını eğlenceyle şekillendiriyoruz."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
