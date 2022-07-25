Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinden bir süre önce çalışmak için Ayancık'a gelen Metin Yaşar (27), bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.

Daday ilçesindeki ailesinin yanına dönmeyen Yaşar için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede Yaşar'ı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Metin Yaşar Kastamonu Ayancık Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title