Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi Projesi Başlıyor

Sinop Valiliği himayesinde Sinop Üniversitesi tarafından yürütülen 3. Yaş Üniversitesi Projesi, bu yıl Türkeli Meslek Yüksekokulunda uygulanacak.

Altmış yaş üstü bireylere yönelik planlanan proje kapsamında kayıtlar 6-17 Ekim tarihleri arasında alınacak, dersler ise 27 Ekim'de başlayacak.

Proje kapsamında, bisiklet eğitimi, Sinop tarihi ve arkeolojisi, dini gündelikler ve Kur'an-ı Kerim, temel ilk yardım, psikolojik iyi oluş ve iletişim becerileri alanlarında kurslar açılacak.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Acar Yeşil, yaptığı açıklamada Türkiye'de ve özellikle Sinop'ta yaşlı nüfus oranının her geçen yıl arttığına işaret etti.

Bu durumun yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeleri önemli hale getirdiğini belirten Yeşil, "3. Yaş Üniversitesi ile 60 yaş üstü vatandaşlarımızın hem öğrenmeye devam etmelerini hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu program sayesinde katılımcılarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan daha aktif bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Projenin Türkeli Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ahmet Türk ise şunları kaydetti:

"3. Yaş Üniversitesi, yalnızca bir eğitim programı değil aynı zamanda yaşlı bireylerimizin toplumsal hayata katılımını güçlendiren bir sosyal destek projesidir. Eğitimlerde günlük yaşamı kolaylaştıracak pratik bilgilerden kültürel etkinliklere kadar geniş bir içerik sunulacaktır. Katılımcılarımız hem yeni beceriler kazanacak hem de akranlarıyla paylaşım yaparak sosyal bağlarını kuvvetlendirecekler. Böylece ileri yaş döneminin daha sağlıklı, üretken ve keyifli geçmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkeli'nde bu projeyi hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."