Sinop'ta 3 leylek yavrusuna uydu vericisi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında 3 leylek yavrusuna uydu vericisi takıldı.

Sinop Üniversitesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla, "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında 20 Haziran'da düzenlenen şenlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından uydu vericisi takılan bir leylek yavrusunun ardından 2 yavru daha verici ile takibe alındı.

Uydu vericilerinden elde edilen verilerle leyleklerin göç rotaları, konaklama alanları ve yaşam alanları takip edilecek, karşılaştıkları riskler ortaya konulacak.

Leylek yavrularına GPS (küresel konumlama sistemi) cihazı takılması işlemi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden Serhat Oral tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmaya Sinop Üniversitesinden Doç. Dr. Evrim Sönmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Gerbaga Özsemir ve Öğretim Görevlisi Dr. Arif Cemal Özsemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan, Boyabat Şefi Mücahit Karadağ ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur katıldı.

Kaynak: AA