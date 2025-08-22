Sinop'ta 2 Milyon Lira Bedelle Su Sayacı Projesi Tamamlandı

Sinop ve ilçelerindeki 9 köyde 2 milyon lira bedelle 748 su sayacı hanelere bağlandı.

Sinop Valiliği ve İl Özel İdaresi'nce yürütülen proje kapsamında Boyabat ilçesine bağlı Uzunçay köyüne hanelere bağlanan 86 sayaç kullanımıyla yaşanan su sorunu çözüldü.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve beraberindeki heyet köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İklim değişikliği nedeniyle su varlığının azaldığına dikkat çekerek, Yılmaz, "Geçen seneki su kaynaklarımızın çoğu kurudu. Bu durumda ne yapmamız gerekirdi? Suyu tasarruflu kullanmak. Biz tasarruf derken, evi alt koddaki bazı vatandaşlarımız suyu sonuna kadar açıp kullanıyor, üst koddaki vatandaşımızın evine de su çıkmıyor." dedi.

Yılmaz, suyun adil bir şekilde dağılması için su sayacının önemli olduğunu ifade itti.

Sinop İl Özel İdare Su ve Kanalizasyon Şube Müdürü Gürdal Erdal ise kentte 9 ilçeye bağlı birer köyde su sayacı uygulaması yaptıklarını belirtti.

Erdal, 2 milyonluk bir bütçeyle toplamda 748 su sayacını hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Uzunçay köyümüzde de 86 su sayacı bağladık. Tüm ilçelerimizde muhtarlarımız ve köydeki vatandaşlarımız uygulamanın yerinde olduğunu belirtip, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Su sayacı öncesindeki su yetmezliği şikayetlerinin büyük oranda azaldığını, hatta suyun arttığını söylüyorlar." dedi.

Uzunçay köyü muhtarı Ahmet Ardıç ta Kaymakam Yılmaz'a teşekkür ederek, köylerinde su sorununun kalmadığını belirtti.

Yılmaz'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın, Boyabat İl Genel Meclisi Üyeleri İsa Bağcı, Arif Kara ve köylüler eşlik etti.