Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi. Darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe'de helikopterin attığı bomba sonucu yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anıldı. Törende, 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehit ve gaziler için dua edildi. Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, şehit Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı. Anma törenine Açıkgöz'ün ailesinin yanı sıra Vali Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, şehit ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Karaömeroğlu ve beraberindekiler, şehit Açıkgöz'ün ailesini evlerinde de ziyaret etti. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Ömer Can Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinop'ta 15 Temmuz şehidi Açıkgöz mezarı başında anıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.