Sinop'ta İlk Karakucak Güreşleri Coşkusu

Sinop'ta 1. Karakucak Güreşleri düzenlendi.

Demirciköyü muhtarlığınca merhum Yalçın Oğuz Özberk anısına bu yıl ilki düzenlenen müsabakalara farklı kategorilerde 328 sporcu katıldı.

Minikler, gençler ve başboyu kategorilerinde er meydanına çıkan pehlivanlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda başboyu kategorisinde Kayseri Şeker sporcusu Mustafa Olgun birinci olarak pehlivanlık başarısı elde etti.

Programa katılan Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş vatandaşları selamlayarak, derece elde eden güreşçileri tebrik etti.

Demirciköyü Muhtarı Ekrem Anaç ise Özarslan ve Maviş'e katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA